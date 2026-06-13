ABD-İran anlaşmasında sona doğru: İmzalar için geri sayım başladı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında aylardır devam eden görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini duyurdu. Şerif, tarafların çatışmaları sona erdirecek barış anlaşmasının ana hatları üzerinde mutabakata vardığını ve anlaşmanın son metninin hazır olduğunu ifade etti.

Barış anlaşmasına "hiç olmadığı kadar yakın" olduklarını belirten Şerif, sürecin önümüzdeki 24 saat içerisinde sonuçlanmasının beklendiğini kaydetti.

Elektronik imza hazırlıkları sürüyor

Pakistan'ın, anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından yapılacak elektronik imza süreci için hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Şerif, teknik düzeyde yürütülecek görüşmelerin ise gelecek hafta başlamasının planlandığını söyledi.

Trump'tan olumlu değerlendirme

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin anlaşmanın yakın olduğuna yönelik açıklamalarını olumlu karşıladığını belirtti.

Trump, ABD ile İran arasında hafta sonu ya da pazartesi günü anlaşmanın imzalanabileceğine inandığını dile getirdi.

Arakçi: Bu savaşın kazananı İran'dır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise İran'ın savaş sürecinden güçlenerek çıktığını savunarak, “Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptı henüz imzalanmadı, değişiklikler olabilir” ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, müzakerelerin son aşamasının tamamlanması halinde anlaşmanın iki taraf arasında uzaktan imzalanacağını ve daha sonra kamuoyuna duyurulacağını söyledi.