ABD-İran görüşmesi iddiasına Katar'dan açıklama! Doha'da kritik temas, zirve planı yok

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Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrettiği dönemde Katar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Doha'da Katarlı arabulucularla temaslarda bulunacağını duyurdu. Ancak bu görüşmelerin ABD ile İran arasında doğrudan üst düzey diplomatik temas anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.

Witkoff ve Kushner arabulucularla bir araya gelecek

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Steve Witkoff ve Jared Kushner, Doha'da Katarlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek. Temasların bölgesel gelişmeler kapsamında yürütüleceği belirtilirken, görüşmelerin ABD ile İran arasında planlanan bir zirvenin parçası olmadığı ifade edildi.

Üst düzey görüşme gündemde değil

Bakanlık Sözcüsü, kamuoyunda yer alan iddialara açıklık getirerek, mevcut aşamada ABD ile İran arasında üst düzey bir görüşmenin planlanmadığını söyledi. Açıklamada, Doha'daki temasların iki ülke arasında doğrudan diplomatik müzakere olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.