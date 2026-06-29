ABD-İran çatışması yeniden alevlendi: Petrol fiyatları sert yükseldi

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ABD-İran gerilimi mutabakat sonrası yeniden alevlenirken, petrol fiyatları da haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) vadeli kontratları yüzde 1,3 değer kazanarak varil başına 70,17 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,78 artışla 72,55 dolara çıktı. WTI, cuma günü 70 dolar seviyesinin altına gerileyerek şubat ayından bu yana ilk kez bu eşiğin altını görmüştü.

Gemilerin geçişi kesintisiz devam edecek

Washington ve Tahran arasında çatışmaların daha fazla büyümesini önlemeye yönelik diplomatik temaslar sürerken, ABD'li yetkililer tarafların şimdilik askeri faaliyetleri sınırlandıracağı ve ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin kesintisiz devam edeceği yönünde mesajlar verdi.

Ancak bölgedeki tansiyon hafta sonu yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir ticari petrol tankerinin füze saldırısına uğradığı iddialarının ardından ABD ordusu İran'a ait çok sayıda askeri hedefe operasyon düzenledi.

İran'ın komşuları Kuveyt ve Bahreyn de gece boyunca füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Yaşanan gelişmeler üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın ateşkes şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek ABD savaş uçaklarının füze depoları, insansız hava aracı tesisleri ve kıyı radar sistemlerini hedef aldığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı ise Panama bandıralı M/T Kiku adlı petrol tankerine yönelik insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki 10 İran askeri noktasının vurulduğunu açıkladı. Saldırının hedefindeki tankerin boğazdan iki milyon varilden fazla ham petrol taşıdığı öğrenildi.