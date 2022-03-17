ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör listesinden çıkarıyor

ABD, İran Devrim Muhafızları'nı yabancı terörist organizasyonlar kara listesinden çıkarmayı değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, Biden yönetiminin henüz nihai kararını vermediğini, böyle bir adımın atılması için Tahran'dan nasıl bir tahhütün kabul edileceğinin değerlendirildiğini ifade ettiler.

İran Devrim Muhafızları, 2019'da Trump tarafından kara listeye alınmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü listesinden çıkarılacağı iddialarına yönelik sorulara, yaptırımların gevşetilmesinin 2015 İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için Viyana'da sürdürülen müzakerelerin merkezinde yer aldığının ötesinde bir yanıt vermedi.