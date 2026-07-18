ABD-İran gerilimi tırmandı: Saldırılar ülke içine yayıldı, Hürmüz'de gemi trafiği son üç haftanın en düşüğünde

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ABD ile İran arasındaki çatışmalar yedinci gününde daha da şiddetlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileriyle İran'ın gözetleme noktaları, askeri lojistik altyapısı, yer altı silah depoları ve deniz kabiliyetlerine yönelik yeni saldırılar düzenledi.

Saldırıların bu kez yalnızca İran'ın güney kıyılarıyla sınırlı kalmadığı; Jask, Sirik, Buşehr, Bender Abbas, Keşm Adası, Ahvaz ve ülkenin iç kesimlerindeki Yezd'e kadar genişlediği bildirildi. İranlı yetkililer, Hürmüzgan eyaletindeki iki köprü ve bir tünelin vurulduğunu, saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Larak Adası'ndaki deniz seyir kulesinin füze isabeti aldığı öne sürülürken, uydu görüntülerinin Buşehr Nükleer Santrali kompleksinde yeni hasarlara işaret ettiği belirtildi. Ancak tesisin operasyonel durumuna ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

İran'dan Körfez'deki ABD üslerine saldırı iddiası

Tahran yönetimi ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD bağlantılı askeri tesislere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran, Kuveyt'teki Camp Udairi ve Ali Al Salem Hava Üssü ile Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nde mühimmat depolarını, karargâhları, yakıt tanklarını ve uçakları hedef aldığını ileri sürdü.

Kuveyt yönetimi, iki dalga halinde gelen füze ve İHA saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklarken, Bahreyn'de de hava saldırısı sirenleri peş peşe devreye girdi.

İran Devrim Muhafızları ayrıca Bahreyn'de ABD'ye ait bir İHA deposunu vurduğunu, Buşehr üzerinde bir MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüğünü ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde bir ABD gemisini hedef aldığını iddia etti. Ancak bu açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Hürmüz'de gemi trafiği sert düştü

Çatışmaların etkisi Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına da yansıdı. MarineTraffic verilerine göre perşembe günü boğazdan yalnızca 8 gemi geçiş yaptı. Bir gün önce bu sayı 15 olarak kaydedilirken, son veriler üç haftanın en düşük gemi trafiğine işaret etti.

Geçiş yapan gemilerin büyük bölümünün İran kontrolündeki kuzey rotasını kullandığı, Umman kanalından ise doğrulanmış herhangi bir geçiş gerçekleşmediği belirtildi.

İran, ABD eskortundaki dört petrol tankerini durdurduğunu öne sürerken, CENTCOM bu iddiayı doğrulamadı. ABD ise deniz ablukasının ilk üç gününde dört ticari geminin rotasını değiştirdiğini, bir gemiyi etkisiz hale getirdiğini ve bir başka gemiye çıktığını açıkladı.

Avrupa'dan gerilimi düşürme çağrısı

Fransa ve Almanya, İran'a gerilimi düşürmesi, müzakere masasına dönmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli şekilde açılması için çağrıda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai ise ABD'nin son saldırıları ve uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Washington ile varılan anlaşmanın fiilen geçerliliğini yitirdiğini savundu.