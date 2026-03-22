ABD-İran geriliminde sıradaki hedef doğal gaz tesisleri mi olacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidini hayata geçirmesi halinde, saldırıların büyük ölçüde doğal gaz santrallerine yönelmesinin beklendiği değerlendiriliyor.

Elektrik üretiminde doğal gazın payı yüksek

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, İran'da elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 80'i doğal gazdan sağlanıyor. Bu oran, 2023 itibarıyla 303 bin gigavatsaatlik üretime karşılık geliyor.

Ülkede elektrik üretimi 2010-2023 döneminde yüzde 65'in üzerinde artış gösterirken, İran 2023 yılı itibarıyla Suudi Arabistan'ın ardından bölgenin en büyük ikinci elektrik üreticisi konumunda bulunuyor.

Damavand santrali öne çıkan hedefler arasında

Olası bir saldırı senaryosunda, başkent Tahran'ın güneydoğusunda bulunan Damavand kombine çevrim santralinin öncelikli hedefler arasında yer alabileceği ifade ediliyor.

Yaklaşık 3.000 megavat kapasiteye sahip olduğu tahmin edilen tesisin, son yıllarda İran'ın toplam kurulu gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü karşıladığı belirtiliyor.

Nükleer tesislerde sınırlı risk vurgusu

İran'ın toplam elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı görece düşük kalırken, Buşehr Nükleer Santrali de çatışma riskleri kapsamında değerlendiriliyor.

Son günlerde tesise ait komplekse insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirilirken, Rafael Grossi, nükleer santral ve reaktörlerde herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.