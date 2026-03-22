ABD-İran geriliminde sıradaki hedef doğal gaz tesisleri mi olacak?
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidinin hayata geçmesi halinde, saldırıların doğalgaz santrallerine yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, İran'da elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 80'i doğalgazdan sağlanıyor. Bu durum, olası bir saldırıda enerji arzını doğrudan etkileyebilecek kritik noktaların başında doğal gaz tesislerinin geleceğine işaret ediyor.
Elektrik üretiminde doğal gazın payı yüksek
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, İran'da elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 80'i doğal gazdan sağlanıyor. Bu oran, 2023 itibarıyla 303 bin gigavatsaatlik üretime karşılık geliyor.
Ülkede elektrik üretimi 2010-2023 döneminde yüzde 65'in üzerinde artış gösterirken, İran 2023 yılı itibarıyla Suudi Arabistan'ın ardından bölgenin en büyük ikinci elektrik üreticisi konumunda bulunuyor.
Damavand santrali öne çıkan hedefler arasında
Olası bir saldırı senaryosunda, başkent Tahran'ın güneydoğusunda bulunan Damavand kombine çevrim santralinin öncelikli hedefler arasında yer alabileceği ifade ediliyor.
Yaklaşık 3.000 megavat kapasiteye sahip olduğu tahmin edilen tesisin, son yıllarda İran'ın toplam kurulu gücünün yaklaşık yüzde 4'ünü karşıladığı belirtiliyor.
Nükleer tesislerde sınırlı risk vurgusu
İran'ın toplam elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı görece düşük kalırken, Buşehr Nükleer Santrali de çatışma riskleri kapsamında değerlendiriliyor.
Son günlerde tesise ait komplekse insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirilirken, Rafael Grossi, nükleer santral ve reaktörlerde herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı.