ABD-İran hattında arabuluculuk trafiği hızlandı: Türkiye de devrede

ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik temasların sürdüğü bildirildi.

Taraflar arasında dolaylı iletişimin üçüncü ülkeler üzerinden yürütüldüğü belirtiliyor.

Üç ülkeden arabuluculuk girişimi

Axios'un haberine göre Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gün içinde ABD ile İran arasında mesaj iletimine aracılık etti.

Bir ABD kaynağı, söz konusu üç ülkenin dışişleri bakanlarının Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile ayrı ayrı temas kurduğunu ifade etti.

"İlerleme kaydediliyor" mesajı

Konuya yakın bir kaynak ise sürecin devam ettiğini ve belirli ilerlemeler sağlandığını belirterek, "Arabuluculuk süreci devam ediyor ve ilerleme kaydediliyor. Savaşın sona erdirilmesi ve tüm açık meselelerin çözüme kavuşturulması ele alınıyor. Yakında yanıt almayı umuyoruz" dedi.

Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yöneltilen yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.