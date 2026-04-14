ABD-İran hattında yeni görüşme sinyali: Gözler perşembeye çevrildi

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir görüşme ihtimali gündeme geldi. 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından tarafların yeni bir buluşma için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Yeni görüşme için temaslar sürüyor

Associated Press'e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran'ın ateşkes süresi dolmadan yeniden masaya oturma niyetinde olduğunu belirtti. Yetkililer, sürecin devam ettiğini ve iki tarafın da görüşmeye istekli olduğunu ifade etti.

Yer ve tarih gündemde

Yetkililer, görüşmelerin yeniden İslamabad'da yapılabileceğini, ancak Cenevre seçeneğinin de değerlendirildiğini aktardı. Yeni tur görüşmelerin perşembe günü gerçekleşebileceği iddia edilirken, heyetlerin kimlerden oluşacağına ilişkin detay paylaşılmadı.

Trump'tan "anlaşma" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran ile anlaşma ihtimalinin sürdüğünü belirterek, "İran'la birçok konuda anlaştık ama nükleer konusunda anlaşmadık ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İranlı yetkililerin kendileriyle temas kurduğunu ve anlaşma yapmak istediklerini öne sürdü, ancak görüşmelerin taraflarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Önceki görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölge geneline yayılan çatışmalar, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesle geçici olarak durmuştu. Ancak JD Vance, İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise anlaşma sağlanamamasının nedenini ABD'nin taleplerine bağlamıştı. Taraflar arasında yeni görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.