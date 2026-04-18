ABD-İran hattında yeni temas: Gözler pazartesi gününe çevrildi

Amerikan basınından CNN, İran ile ABD arasında yeni bir diplomatik temas trafiği yaşanabileceğini öne sürdü. Habere göre iki ülkenin temsilcileri, 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Yeni görüşme iddiası gündemde

İddiaya dayanak olarak gösterilen İranlı bir yetkili, tarafların pazartesi günü İslamabad’da bulunacağını belirtirken, görüşmenin saatine ilişkin net bir bilgi paylaşmadı.

Ateşkes sonrası temaslar sürüyor

Bölgedeki gerilim, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından hızla tırmanmış, çatışmalar geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Süreç, 8 Nisan’da Washington ile Tahran arasında varılan ateşkesle geçici olarak durdurulmuştu.

İlk görüşme anlaşmasız sonuçlandı

Taraflar, ateşkes sonrası ilk temaslarını 11 Nisan’da yine Pakistan’ın arabuluculuğunda İslamabad’da gerçekleştirmişti. Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran cephesi ise müzakerelerde somut bir uzlaşma sağlanamamasını, ABD’nin taleplerinin aşırı bulunmasına bağlamıştı.