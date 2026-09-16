ABD, İran için Çin'i sıkıştırıyor: Tarihin en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyası

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin İran'a karşı tarihin "en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını" yürüttüğünü savundu.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Bessent, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde Demokratların sorularını yanıtlarken İran ve yapay zeka gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'le İran görüşmesi

Bessent, Pekin yönetiminin İran'la ekonomik ilişkilerini kesmesi amacıyla Çinli yetkililerle “harika özel görüşmeler” yaptıklarını söyledi.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile hafta sonu ek görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Bessent, ABD ekonomisinin sahip olduğu "gücün" İran'a karşı tarihin "en büyük ekonomik yalnızlaştırma kampanyasını" yürütmelerine olanak sağladığını ileri sürdü.

Bessent, "Başkan Donald Trump liderliğinde ABD, İran tehdidiyle baş etmiyor, onu bitiriyor" ifadesini kullandı.

Yapay zeka şirketlerine sorumluluk çıkışı

Bessent, teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki faaliyetlerinden sorumlu tutulmasının güvenliği sağlamanın en iyi yolu olduğunu belirtti.

Teknoloji şirketlerine ilişkin Bessent, "Hepsi yapay zekada yavaşlamak istediğini söylüyor ancak sorumluluktan muaf tutulmak da istiyor" dedi.