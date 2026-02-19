ABD İran savaşı başladı mı? ABD - İran gerilimi son durum nedir?

ABD ile İran savaşın eşiğinde... Tansiyon sürekli olarak artarken dünya tetikte... Her açıklama yakından takip ediliyor. Gelen bilgiler paniğe neden olurken son durum araştırılıyor.

ABD İran savaşı başladı mı?

ABD ile İran arasında nükleer müzakereler sürerken, CBS News kaynaklı haberde Trump’ın henüz nihai kararını vermediği aktarıldı. Yetkililer, olası bir operasyon kararının hafta sonrasına da sarkabileceğini belirtti.

Haberde ayrıca, saldırı ihtimalinin netleşmesi durumunda ABD’nin Orta Doğu’daki personelini muhtemel misillemelere karşı Avrupa’ya veya ülke içine çekebileceği iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı