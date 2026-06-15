ABD İran savaşı bitti mi, anlaştı mı? Anlaşma imzalandı mı?

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ABD/İsrail- İran savaşı tüm dünyayı ayağa kaldırırken son günlerde ılımlı açıklamalar peş peşe geldi. Bugün yine sıcak gelişmeler yaşanırken "ABD İran savaşı bitti mi" sorusu ısrarla yöneltiliyor. İşte son durum...

ABD İran savaşı bitti mi?

ABD Başkanı Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın resmi imza töreninin cuma günü İsviçre'de düzenleneceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la varılan anlaşma hakkında, "Bu harika anlaşma tüm bölgeye barış ve güvenlik getirecek" açıklamasında bulundu. Anlaşma ile birlikte Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz trafiğine serbest bir şekilde açılacağına dikkat çeken Trump, "Cuma günü anlaşmanın imzalanmasının ardından mayın temizleme çalışmaları için boğazın açılmasıyla birlikte, petrol akışı bölge ve dünya için iki yönlü olarak yeniden başlayacak" dedi.