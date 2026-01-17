ABD, İran'a saldırmaktan vazgeçmişti: Türkiye'nin rolü ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da süren protestolarda “ölümcül güç” kullanılması durumunda askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmişti. Ancak son gelişmeler, Trump’ın İran’a yönelik olası bir saldırı planından şimdilik geri adım attığını ortaya koydu. İngiliz The Guardian gazetesi, bu kararın alınmasında Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü yoğun diplomatik temasların belirleyici rol oynadığını yazdı.

Habere göre Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman; Washington yönetimini, İran’a yönelik bir askeri harekâtın Orta Doğu genelinde kontrol edilmesi güç bir çatışma sürecini tetikleyebileceği konusunda uyardı. Bu ülkeler, Trump’a hava saldırılarından kaçınılması yönünde çağrıda bulundu.

"Müttefiklerin uyarılarıyla saldırıdan vazgeçti"

Gazetede yer alan değerlendirmede, “ABD’nin müttefiki konumundaki bu ülkelerin kaos uyarılarının, Trump’ı çarşamba gecesi planlanan askeri müdahaleden şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş gibi göründüğü” ifadelerine yer verildi.

The Guardian’ın aktardığına göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, perşembe günü İran, Umman ve Türkiye’deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Öte yandan İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), protestolar sürecinde toplam 2 bin 677 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin uluslararası alanda artan etkisini diplomasi, ticaret, enerji, eğitim, insani yardım, savunma ve lojistik-ulaştırma başlıkları altında değerlendirdi. “Küresel Sistemik Dönüşümün Eşiğinde Türkiye” başlıklı yazısında Duran, dünya siyasetinin kritik bir kırılma döneminden geçtiğini öne sürdü.

"Türkiye’nin dış politikada rolü artıyor"

Tek kutuplu yapının sona erdiğini, ancak çok kutuplu sistemin henüz tam anlamıyla kurumsallaşmadığını belirten Duran, bu geçiş sürecinin ciddi risklerin yanı sıra önemli fırsatlar da barındırdığını ifade etti. Duran, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu küresel belirsizliği doğru okumuş; sadece savunma pozisyonunda kalmak yerine, oyun kurucu bir vizyonla Türkiye Yüzyılı perspektifini uluslararası sistemin merkezine yerleştirmiştir. Türkiye’nin dış politikadaki artan rolü, ideolojik bir tercihten ziyade rasyonel bir büyük stratejinin sonucudur” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye vazgeçilmez bir aktör olmuştur"

Türkiye’nin bir yandan Batı ittifakının güvenilir bir üyesi olduğunu, diğer yandan Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden Orta Asya’da, normalleşme adımlarıyla Orta Doğu’da ve Yeniden Asya açılımıyla Pasifik bölgesinde etkinliğini artırdığını belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna-Rusya savaşındaki arabuluculuk çabaları ve Somali-Etiyopya gibi krizlerde elde edilen somut ilerlemeler, Türk diplomasisinin kriz çözme kapasitesini tescil etmiştir. Bu dinamizm, Türkiye’yi kritik meselelerde vazgeçilmez bir aktör haline getirmiştir. Türkiye, savunma sanayiinde gerçekleştirdiği devrimle, stratejik belirleyici gücünü kağıt üzerindeki bir iddia olmaktan çıkarıp sahada bir gerçeklik haline getirmiştir. İHA ve SİHA teknolojilerinde dünya liderliğine oynamamız, sadece bir ihracat başarısı değildir. Aynı zamanda Türkiye’nin Karabağ, Libya ve Suriye gibi çatışma bölgelerinde jeopolitik denklemleri değiştirme gücünü ortaya koymuştur. KIZILELMA, KAAN ve TCG Anadolu, Çelik Kubbe gibi projeler, ülkemizin teknolojik bağımsızlık eşiğini aştığını ve artık kendi güvenlik mimarisini kendi imkanlarıyla tahkim edebildiğini göstermektedir."