ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması teklifini revize etti
ABD, İran'a yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere BMGK'ya sunacağı karar taslağında değişikliğe gitti.
Sputnik'te yer alan habere göre, Yeni tasarıda 18 Ekim'de süresi dolacak silah ambargosunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aksine karar verene dek sürdürülmesi" önerisi yer aldı.
Tasarının önceki halinde bulunan, İranlı diplomatlara yönelik yaptırımlar, İran'dan gelen tüm nakliyatlara şüphe halinde arama izni verilmesi ile İran'ın Eylül 2019'da Suudi Arabistan'a, Aralık 2019'da ABD'nin Irak'taki askeri üslerine ve büyükelçiliğine düzenlenen hava saldırılarından sorumlu tutulmasına ilişkin hükümlere yeni karar taslağında yer verilmedi.