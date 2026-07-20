ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yeni saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.
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ABD’nin İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), TSİ 23.00 itibarıyla İran'a yeni saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullandığı askeri kabiliyetleri daha da zayıflatmayı amaçladığını belirtti.
İran'da patlama sesleri duyuldu
İran basını, ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından Sirik kentinde patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA