ABD, İran'ın 1 milyar dolarlık kripto varlığına el koydu

ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmeleri devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz geçişe açılması ve nükleer programın sonlandırılmasını kabul ettiğini öne sürdü.

İran'ın Fars Haber Ajansı ise Trump'ın açıklamalarını "gerçek ve yalanın karışımı" olarak nitelendirdi.

İran'a ait 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konuldu

Görüşmeler devam ederken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'un İran'a ait yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyduğunu duyurdu. Bessent, operasyonun İran'a yönelik ekonomik baskı politikalarının bir parçası olduğunu belirtti.

ABD'nin ayrıca Avrupalı müttefikleriyle birlikte İranlı yetkililere ait olduğu öne sürülen bazı yurt dışı varlıkların hedef alındığını ifade eden Bessent, İran ekonomisinin ciddi sıkıntılar yaşadığını, insanlara gıda kuponu dağıtıldığını ve enflasyonun yüzde 200'ü aştığını da iddia etti.