ABD-İspanya savunma hattında yeni adım: 200 milyon dolarlık onay çıktı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İspanya’ya yönelik F-404 motor fanları ve bu sistemlere ait ekipmanların satışına yeşil ışık yaktı.

Pentagon bünyesindeki Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, İspanya’ya gerçekleştirilebilecek askeri satışlara ilişkin bilgilere yer verildi.

200 milyar dolarlık ekipman satılacak

Açıklamaya göre, toplam bedeli yaklaşık 200 milyon dolar olarak hesaplanan F-404 motor fanları ile bunlara bağlı ekipmanların İspanya’ya olası satışı onay kapsamına alındı.

DSCA açıklamasında, "(Olası) satış, İspanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini geliştirecek ve ABD ve diğer müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini artıracak" ifadesi kullanıldı.