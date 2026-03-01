ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı üst düzey isimler kimler?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından Orta Doğu'da gerilim yüksek seviyede seyrediyor.

Cumartesi sabah saatlerinde başlayan operasyonların ardından Tahran yönetimi misilleme saldırıları gerçekleştirirken, bölge genelinde askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

Sahadan gelen bilgilerde can kayıplarının arttığı belirtilirken, özellikle üst düzey askeri ve siyasi isimlerin akıbetine ilişkin açıklamalar gündeme geldi.

Hem İsrail hem de İran tarafı, operasyonlarda hedef alınan isimlere dair duyurularda bulundu.

İran medyası: Abdurrahim Musevi öldürüldü

İran medyasının açıkladığı son bilgilere göre İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Arakçi: Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, saldırıların ardından yaptığı değerlendirmede, "Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz" ifadelerini kullandı. Açıklama, üst düzey kayıplara ilişkin iddiaları güçlendirdi.

Savunma Bakanı ve Devrim Muhafızları Komutanı öldü iddiası

Kaynaklara göre, İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ile Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur saldırılarda hayatını kaybetti. Söz konusu iddialara ilişkin İran makamlarından resmi ve ayrıntılı bir doğrulama yapılmadı.

İsrail'in açıkladığı isimler

İsrail tarafı ise operasyonlarda İran Devrim Muhafızları Komutanı, Savunma Bakanı, dini liderin danışmanı Ali Şamhani ve bazı üst düzey komutanların öldürüldüğünü bildirdi.

Hamaney'in ailesine yönelik kayıp iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın Fars Haber Ajansı da, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD-İsrail saldırılarında Hamaney'in aile üyelerinden bazılarının yaşamını yitirdiğini aktardı.

Haberde, İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu yerleşkeye düzenlenen saldırıda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Saldırılarda hayatını kaybettiği öne sürülen isimlere ilişkin karşılıklı açıklamalar sürerken, bölgedeki gerilim de devam ediyor.