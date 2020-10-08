ABD işsizlik maaşı başvuruları 9 bin azaldı

08 Ekim 2020

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Ekimile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak, 849 bin kişiden, 840 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, söz konusu dönemde 840 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 849 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyon 3 bin kişi azalarak 10 milyon bin 250'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 25Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 13 bin 250 azalarak 857 bine düştü.

Mevsimsel olarak ayarlanmış işsizlik oranı 25 Eylül haftasında yüzde 0,7 düşüşle, yüzde 7,5'e çekildi.