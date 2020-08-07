ABD işsizlik oranı beklenti altında

07 Ağustos 2020

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 10,2 ile beklenti olan yüzde 10,5'in altında gerçekleşti. İşsizlik oranı haziran ayında yüzde 11,1 düzeyindeydi.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 1 milyon 763 kişi arttı. Haziran ayı tarım dışı istihdamı 4 milyon 791 bin kişi artmıştı ancak açıklanan veri beklenti olan 1 milyon 600 bin kişinin üzerinde. Veri sonrası dolar endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 0,40 puan yükseldi.

İşgücüne katılım oranı temmuz ayında yüzde 64,4 oldu. Beklenti yüzde 61,1'de kalmasıydı. Saatlik ortalama kazançlar temmuzda, beklenti olan yüzde 0,5'lik düşüş aksine, yüzde 0,2 arttı.