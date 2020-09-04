ABD işsizlik oranı beklenti altında

04 Eylül 2020

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 8,4 ile beklenti olan yüzde 9,8'in altında gerçekleşti. İşsizlik oranı temmuz ayında yüzde 10,9 düzeyindeydi.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 1 milyon 371 kişi artarak beklenti olan 1 milyon 400 bin kişinin altında kaldı. Temmuz ayı tarım dışı istihdamı 1 milyon 734 bin kişi artmıştı. Veri sonrası dolar endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 0,40 puan yükseldi.

İşgücüne katılım oranı ağustos ayında yüzde 61,7 oldu. Beklenti yüzde 61,4'de kalmasıydı. Saatlik ortalama kazançlar ağustosta, bir değişim beklenmemesine rağmen, yüzde 0,4 arttı.