ABD istihbaratı doğruladı: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail saldırısında yaralandı

CBS News, ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın İsrail’in 13 Haziran’daki İran saldırısında bacağından yaralandığını açıkladı.

ABD merkezli CBS News’e konuşan iki farklı istihbarat kaynağına göre, Pezeşkiyan, İsrail’in düzenlediği hava saldırıları sırasında Tahran’da gerçekleşen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına katılıyordu. Saldırı sırasında toplantının yapıldığı binaya isabet eden bombalardan biri nedeniyle Pezeşkiyan bacağından yaralandı.

Kaynaklar, İran devlet medyasında çıkan “Pezeşkiyan yaralandı” haberlerinin doğru olduğunu da teyit etti.

"İsrail beni öldürmeye çalıştı"

Pezeşkiyan, bu ayın başında ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, İsrail’in kendisini hedef aldığını açıkça dile getirmişti.

İran Cumhurbaşkanı, “İsrail beni öldürmeye çalıştı” başlıklı soruya, "Evet, denediler. Buna göre hareket ettiler, ancak başarısız oldular" şeklinde yanıt vermişti.

İran merkezli Fars Haber Ajansı da daha önce yayınladığı bir haberde, Pezeşkiyan’ın 13 Haziran’da düzenlenen İsrail saldırısında Tahran’daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bacağından yaralandığını iddia etmişti.

İsrail'den henüz açıklama yok

İddialarla ilgili İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Saldırının hedefi ve kapsamı netlik kazanmazken, ABD istihbarat kaynaklarının bu yöndeki değerlendirmeleri bölgedeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.