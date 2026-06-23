ABD istihbaratında deprem: Yüzlerce kişi işten çıkarılıyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü vekili olarak görevlendirdiği Bill Pulte'nin geniş işten çıkarmalara başladığı öne sürüldü.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Pulte göreve başlamadan önce tüm çalışanların listesini talep etmiş ve planlanandan bir gün önce göreve başlamıştı.

400 çalışan gönderiliyor

NBC News'e konuşan başka bir kaynak ise, Pulte'nin gelecek haftalarda işten çıkarılacak 400 çalışanın belirlenmesini istediğini öne sürdü.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Jim Himes ile Demokrat Senatör Mark Warner, Pulte'ye gönderdikleri mektupta, yüzlerce çalışanın izne çıkarılacağı veya görevlerine son verileceği yönündeki haberlerden endişe duyduklarını ifade etti.

Kurumun misyonunu riske atabilir

Mektupta, büyük çaplı personel kesintilerinin kurumun misyonunu riske atabileceği uyarısında bulunuldu.

Pulte'nin istihbarat topluluğundaki deneyim eksikliğine işaret edilen mektupta, Kongre ile istişare edilmeden önemli yapısal değişikliklere gidilmemesi gerektiği belirtildi.