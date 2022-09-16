ABD: İzyum'da bulunan toplu mezarlar korkunç ve tiksindirici

Beyaz Saray basın brifingine konuşan Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmelerindeki programının ayrıntılarını paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağı için BM Genel Kurulu hitabını 21 Eylül'de gerçekleştireceğini belirten Kirby, Biden'ın aynı gün AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadeleye ilişkin bir zirveye ev sahipliği yapacağını aktardı.

Öte yandan Kirby, normalde Biden'ın başkanlık etmesi beklenen ve 20 Eylül'de düzenlenecek gıda zirvesine de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın başkanlık edeceğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kirby, ABD'nin dün Ukrayna'ya yönelik 600 milyon dolarlık yeni savunma yardımı paketini açıkladığını anımsatarak, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirtti.

Kirby, Harkiv'in İzyum kentinde bulunan toplu mezarlara da dikkati çekerek, "Bu mezarlardaki cesetlerin birçoğunun sivil olduğu söyleniyor. Bu durum korkunç, tiksindirici. Ayrıca ne yazık ki bize Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşındaki ahlaksızlığını ve gaddarlığını anımsatıyor. Rus güçlenin Ukrayna'daki savaş suçlarını ve gaddarlıklarını belgelemeye yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğiz ve Rusya'dan yaptıklarının hesabının sorulmasına yönelik ulusal ve uluslararası çabaları destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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