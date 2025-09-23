ABD, Japonya ve Güney Kore'den Hint-Pasifik'te ortak duruş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, üç ülkenin yanı sıra Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği, istikrarı ve refahı için birlikte hareket etme kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre üç bakan, New York'ta gerçekleştirdikleri görüşmede 'Freedom Edge' tatbikatının düzenli şekilde sürdürülmesi ve üçlü sahil güvenlik işbirliğinin devamı konusunda mutabakata vardı.

Rubio, İvaya ve Cho, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemine dikkat çekerek, Tayvan'ın uluslararası örgütlere 'anlamlı katılımını' desteklediklerini ifade etti.

Tehdite karşı ortak hareket edecekleri vurgusu

Bakanlar, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarının oluşturduğu tehdit karşısında ortak hareket edeceklerini vurguladı. Pyongyang'ın silahsızlanmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin Rusya ile artan askeri işbirliğine dair 'ciddi endişelerini' dile getirerek bu faaliyetlerin 'acilen durdurulması' çağrısında bulundu.

Görüşmede üç ülkenin, Hint-Pasifik bölgesinde güvenliği ve istikrarı geliştirme yönündeki işbirliğini sürdürme konusunda anlaştığı belirtildi. Bakanlar ayrıca tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, dijital altyapı, yapay zeka, kuantum teknolojisi ve biyoteknoloji gibi alanlarda işbirliğini artırma kararı aldı.