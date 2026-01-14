ABD, Katar’daki yakıt ikmal uçaklarını taşıdı

Dünya ABD ve İran savaşı için nefesini tutarken, ABD ordusunun, Katar’daki üssünden bazı askeri yakıt ikmal uçaklarını başka noktalara kaydırdığı bildirildi. Doha’daki ABD Büyükelçiliği gelişmelere ilişkin henüz açıklama yapmazken, Katar Dışişleri Bakanlığı da herhangi bir açıklama gelmedi.

Ortadoğu’daki en büyük ABD üssü olan El Udeid Hava Üssü’nün yaklaşık 10 bin askere ev sahipliği yaptığı biliniyor. Bir diplomat, “Bu, emredilmiş bir tahliye değil; bir tutum değişikliği” ifadesini kullandı.

Geçen yıl da ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarından bir haftadan fazla süre önce, Orta Doğu’daki bazı ABD üslerinden personel ve ailelerin tahliye edildiği hatırlatıldı. Haziran ayındaki ABD saldırılarının ardından İran’ın, Katar’daki El-Udeid Üssü’ne füze saldırısı düzenlediği bildirilmişti.