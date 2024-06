ABD kentinde Türk günü kutlandı

Takip Et

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Paterson Clifton Türk Günü Festivali Derneği ve Türk Amerikan Giresunlular Organizasyonu tarafından Clifton’da düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmed Yılmaz ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’ün yanı sıra New York ve New Jersey civarında yaşayan binlerce Türk vatandaş ile Amerikalılar katıldı.

Clifton’daki Memorail Park’ta toplanan her yaştan ve kesimden insanlar, Türk geleneklerine ve kültürüne ait müzik, yiyecek ve alışveriş stantları ile eğlenceli anlar geçirdi.

Festivalde, Türkiye’den gelen ses sanatçıları katılımcılara değişik türlerden müzik ziyafeti sunarken, festival alanında özellikle Karadeniz oyun havaları ile çekilen halay ve Kafkas dansları da büyük ilgi gördü.

New Jersey'den sonra bugün de Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali yapılacak.