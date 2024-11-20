ABD, Kiev büyükelçiliğini kapattı: Rusya cephesinden büyük bir saldırı bekleniyor!

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya’nın 20 Kasım'da Ukrayna’ya büyük çaplı bir hava saldırısı düzenleyebileceğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı. Büyükelçilik, bu uyarı kapsamında kapatıldığını duyurdu ve çalışanlarına güvenli bölgelerde kalmaları talimatını verdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin özel bilgi alınmıştır. Bu nedenle büyükelçilik bugün kapalı olacak. ABD vatandaşlarının hava saldırısı alarmı verilmesi halinde en yakın sığınağa gitmeye hazır olmaları önemle tavsiye edilir” ifadelerine yer verildi.

ATACMS füzeleri ve ABD'nin uyarısı

Büyükelçilik uyarısı, Ukrayna’nın savaşın bininci gününde ilk kez ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle Rusya topraklarına saldırmasından bir gün sonra geldi. Ukrayna'nın bu saldırısı, savaşın seyrinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin bu uyarısı, bölgede tansiyonun daha da yükselme ihtimaline işaret ederken, Rusya’nın olası misilleme saldırılarının Kiev ve çevresinde geniş bir alanı etkileyebileceği tahmin ediliyor.