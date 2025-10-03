ABD Kongresi yakınında olay heykel: Trump ve Epstein el ele

ABD’nin başkenti Washington DC’de Kongre Binası yakınlarına, ABD Başkanı Donald Trump ile Jeffrey Epstein’ı el ele gösteren bir heykel yerleştirildi. “Best Friends Forever” (Sonsuza Dek En İyi Arkadaşlar) adlı eser, isimsiz sanat kolektifi The Secret Handshake tarafından yapıldı.

Daha önce kaldırılmıştı

Söz konusu heykel ilk olarak 23 Eylül’de aynı noktaya yerleştirilmiş, ertesi gün ise Ulusal Park Hizmetleri ekipleri tarafından kaldırılmıştı. Ancak sanat kolektifi eseri yeniden aynı noktaya bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Epstein ve Trump bağlantısı

Geçtiğimiz aylarda ABD basınında yer alan iddialarda, Trump’ın Epstein belgelerinde yüzlerce başka isimle birlikte geçtiği öne sürüldü. Trump ise bu iddiaları reddetti ve medyaya karşı milyarlarca dolarlık dava açtı. Beyaz Saray da Trump’ın adının belgelerde geçmesinin suç işlediği anlamına gelmediğini vurguladı.

Trump, Epstein ile dostluğunun 2004 yılına kadar sürdüğünü, daha sonra yollarının ayrıldığını savunuyor. Ancak kamuoyu, bu ilişkinin detaylarını hâlâ tartışıyor.