ABD Kongresi'nde 'güvenlik tehdidi' alarmı

Washington'da bir şüphelinin, aracıyla, iki polise ve Kongre yerleşkesindeki barikatlara çarpması yerleşkede güvenlik alarmına yol açtı.

'Dış tehdit' nedeniyle kapatılarak etrafında güvenlik sağlanan ve başka bir tehdit tespit edilmeyen Kongre yerleşkesi, yeniden giriş-çıkışlara açıldı.

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Olayda yaralanan iki polis memurundan biri hayatını kaybetti. Polisin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırgan ise kaldırıldığı hastanede öldü.

ABD Başkanı Joe Biden, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, ABD Kongresi yerleşkesinde bir güvenlik noktasında yaşanan ve polis memuru William Evans'ın ölümüne, bir meslektaşının da yaralanmasına yol açan şiddetli saldırıyı duymaktan derin üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.



Öte yandan Biden, olayda yaşamını yitiren polis memuru için Kongredeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Olay esnasında Kongre yerleşkesine, olaya müdahale için polis helikopterlerinin inmesi dikkati çekti.

Şüpheli hastanede öldü

Amerikan basınına konuşan görgü tanıkları, şüphelinin bariyerlere çarptıktan sonra elinde bıçakla arabadan çıkması üzerine polisin ateş açtığını aktardı.

NBC News ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğünü kaydetti.

Olayın saldırı mı yoksa kaza mı olduğuna dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.



Washington Polisi: Olay terörle ilişkili gibi durmuyor

ABD Kongre Polis Departmanı Müdür Vekili Yogananda Pittman, yerel saat ile 13.00'de bir şüphelinin aracıyla iki polis memurunu ezdiğini, ardından Kongre çevresindeki barikatlara daldığını anlatarak, "Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Şüphelinin sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı. Şu anda şüphelinin ölü olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Olayda iki Kongre polisinin de yaralandığını aktaran Pittman, "Çok ama çok üzülerek söylüyorum ki yaralı polislerimizden birisi yaşamını yitirdi." dedi.

Washington DC Polis Müdür Vekili Robert Conte ise "Olay terörle ilişkili gibi durmuyor ancak soruşturmamız sürüyor." bilgisini paylaştı.



Kongre oturumlarına ara verildi

Olay nedeniyle Senato ve Temsilciler Meclisindeki oturumlara ara verildi.

Öte yandan olay esnasında brifing yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Washington'ın dış bölgesindeki Camp David'de ve güvende olduğunu kaydetti.