ABD Kongresi'nin en yaşlı üyesi Senatör Feinstein 90 yaşında hayatını kaybetti
ABD Senatosu'nun son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen en yaşlı üyesi Californialı Demokrat siyasetçi Dianne Feinstein, 29 Eylül'de 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
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San Francisco'nun ilk kadın belediye başkanı ve ABD Senatosuna California'dan seçilen ilk iki kadından biri olan Feinstein'ın naaşı başkent Washington'dan memleketi San Francisco'ya getirildi ve düzenlenecek cenaze töreni öncesi halkın ziyaretine açıldı.