ABD konut başlangıçları beklenti üstünde arttı

18 Ağustos 2020

ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerine göre, ülkede konut başlangıçları, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,6 artarak 1 milyon 496 bine, yükseldi.

Ülkede verilen inşaat izinleri ise temmuzda yüzde 18,8 artışla 1 milyon 495 bine yükseldi.

Temmuz ayı için konut başlangıçları ve inşaat izinleri için beklentiler sırasıyla 1 milyon 240 bin ve 1 milyon 320 bindi.