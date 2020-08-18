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ABD konut başlangıçları beklenti üstünde arttı

ABD'de konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 22,6 artışla 1 milyon 496 bine çıktı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 240 bin olması yönündeydi.

ABD konut başlangıçları beklenti üstünde arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerine göre, ülkede konut başlangıçları, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,6 artarak 1 milyon 496 bine, yükseldi.

Ülkede verilen inşaat izinleri ise temmuzda  yüzde 18,8 artışla 1 milyon 495 bine yükseldi. 

Temmuz ayı için konut başlangıçları ve inşaat izinleri için beklentiler sırasıyla 1 milyon 240 bin ve 1 milyon 320 bindi.

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