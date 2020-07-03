ABD, koronavirüs vaka sayısında rekor kırdı

03 Temmuz 2020

ABD'de eyaletlerin çoğunda vakaların artmasıyla dün 55,000 yeni COVID-19 vakası bildirildi. Böylece ABD dünyada bir günde en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke oldu.

Geçen hafta boyunca koronavirüs vakalarındaki artış, ABD Başkanı Donald Trump'ın krizi sürecini yönetme şeklinin yakından incelenmesine ve birkaç eyalet valisinin katı tecrit uygulamalarından sonra eyaletleri yeniden açma planlarını durdurmasına yol açtı.

ABD'de dün 55,274 yeni koronavirüs vakası bildirildi. ABD böylece Brezilya'nın 19 Haziran'daki bir günde 54,771 vaka rekorunu aştı.

Koronavirüs vakaları, dün 10,000'den fazla yeni vaka bildiren Florida dahil olmak üzere 50 ABD eyaletinden 37'sinde yükseliyor. Florida'daki şu ana kadarki en büyük günlük artış işaret eden yeni vaka sayısı, salgından en ağır etkilenen herhangi bir Avrupa ülkesindeki günlük vaka sayısında daha fazla.

Salgının bir başka merkezi olan Kaliforniya'da koronavirüs testlerinin pozitif çıkanların sayısı %37 artarken hastaneye yatışlar ise son 2 hafta içinde %56 yükseldi.

Daha önce yüz maskeleri takılması çağrılarına direnen Cumhuriyetçi Texas Valisi Greg Abbott, 20'den fazla koronavirüs vakası bulunan tüm bölgelerde takılması talimatı verdi.