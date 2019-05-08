ABD korumacılıkta liderliğe oynuyor!
ABD’de birçok zengin ülkenin üzerinde olan gümrük vergileri, Trump’ın Çin’e yönelik tehditlerini hayata geçirmesi halinde gelişmekte olan ülkelerin de üzerine çıkacak. ABD’nin uyguladığı tarifeler ortalama yüzde 7.5’e ulaşacak... Evim Küçük'ün haberi...
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