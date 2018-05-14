ABD, Kudüs elçiliğini bugün açıyor

14 Mayıs 2018

ABD'nin Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail'deki büyükelçilik binası bugün açılıyor.

Açılışa başta ABD ve Avrupa’dan olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesinden temsilcilerin katılacağı bildirildi. ABD adına açılış törenine Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner’ın liderlik ettiği bir heyet katılacak.

Törene davet edilen 86 ülkeden 32 ülkenin katılım sağlayacağı bildirildi. Avrupa’dan daveti kabul eden ülkelerin, Arnavutluk, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olduğu duyuruldu. Davete kesin olarak katılması beklenen 4 Avrupa ülkesinin ise Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Romanya olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada törene katılacak diğer ülke temsilcilerinin ise Angola, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Kenya, Burma, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Ruanda, Güney Sudan, Tayland, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambiya’dan olduğu ifade edildi.



Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada kararı, cesur olarak nitelerken, İsrail’de yaşayan Araplar ve Filistinliler ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto etmeye devam ediyor.

İsrail’de yapılan protestolara öncülük eden İsrail’deki Araplar Komitesi üyelerinden Mohammad Barakeh, Büyükelçiliğin taşınması hakkına, “ ABD’nin İsrail işgalini destekleyen protestoları için sesimizi yükselmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.