12 Ağustos 2020

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD'nin küresel siber güvenliği tehidt ettiğini ve interneti hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullandığını söyledi.

Sadece ABD'nin kontrol ettiği alan adları ve IP adreslerine izin verilmemesi gerektiğini savunan Medvedev, kullanıcılar, işletmeler ve hatta ğlkelerin verilerini ABD'den koruyup koruyamadıklarından emin olmadığını söyledi.

Medvedev ayrıca, ABD'nin Çin'e karşı tavrını Rsuya için de takınması durumunda, Rusya'nın hazır olması gerektiğini söyledi.