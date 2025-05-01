ABD, Kuveyt’e 425 milyon dolarlık Patriot satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt’e yönelik 425 milyon dolarlık Patriot füze sistemi ekipmanı ve teknik destek hizmetlerinin olası satışını onayladı. Açıklama, ABD’nin Müttefik Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında yapıldı.

Satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine katkı sağlayacağı belirtilirken, Kuveyt’in savunma kabiliyetlerinin artırılması ve Körfez bölgesindeki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu satışın ana yüklenicisi, Patriot sisteminin üreticisi olan RTX Corp olarak belirlendi.

Onay, prosedür gereği ABD Kongresi’ne sunulacak. Bu tür satışlarda Kongre onayı genellikle formalite niteliği taşıyor.

ABD’lilerin serbest bırakılması süreci de devam ediyor

Öte yandan, ABD’nin rehinelerden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler, Kuveyt’in ülkede tutulan 10 ABD vatandaşını daha serbest bıraktığını ve son iki ayda toplam 23 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Boehler, serbest bırakmaların herhangi bir takas anlaşmasına dayanmadığını, Kuveyt'in ABD ile müttefiklik ilişkilerini ön planda tutarak insani gerekçelerle adım attığını ifade etti.