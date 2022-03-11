ABD: Kuzey Kore yeni kıtalararası balistik füzeyi denedi

Kuzey Kore son aylarda yeniden balistik füze denemelerine hız verdi.

Pyongyang yönetiminin 26 Şubat ve 4 Mart'ta yaptığı son iki denemesine ilişkin açıklamada bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD hükümeti, bu fırlatmaların analizlerine dayanarak bu iki füzenin Kore Demokratik Halk Cumhuriyetinin geliştirmekte olduğu ve ilk olarak 10 Ekim 2020'de Kore İşçi Partisi geçit töreni sırasında tanıtılan yeni bir Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) olduğu sonucuna vardı." ifadelerini kullandı.

Füzelerin tam ICBM menziline ulaşmadığını değerlendirdiklerini belirten Kirby, "Bu denemenin amacı, muhtemelen yakında uydu fırlatma gibi gösterilecek tam menzilli bir fırlatma öncesinde sistemi değerlendirmekti." ifadesine yer verdi.

Kirby ayrıca, ABD'nin bu bilgiyi Kuzey Kore'ye karşı kamuoyu oluşturmak için açıkladığına işaret etti.

ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin birçok kararını ihlal eden bu denemeleri kınadığını belirten Kirby, "ABD ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.