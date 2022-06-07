ABD: Lavrov’un Türkiye ziyaretini yakından izleyeceğiz

Günlük basın toplantısında Lavrov’un Türkiye ziyaretine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "Buradan çok önemli bir şey beklemeli miyiz bilmiyorum. Elbette ki bunu yakından takip edeceğiz ve ziyaret sonrasında Türk müttefiklerimizle konuşacağız. Yine ifade ediyorum, Ukrayna ile dikkatli bir şekilde yakından koordine edilmiş her diplomatik çabayı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın gıda ve gübresinin küresel piyasaya ihracı konusunda masada olması gerektiğini belirten Price, Ukrayna'nın da bu konuya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Gıda ve gübre sorunun, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya müdahale etmesinden beri devam ettiğini vurgulayan Price, Lavrov’un Ankara’daki temaslarının bahsi geçen gübre ve gıda ihracatı sorunun çözmeye yetmeyeceğini belirtti.

İran’ın nükleer silah elde etme süresi artık aylar değil haftalar

Price, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin İran'da daha önce bildirilmeyen üç yerde nükleer reaktör tespit ettiklerine yönelik açıklamasına değindi, Ajansın bu konudaki raporlarına güvendiklerini kaydetti.

Grossi’nin değerlendirmesinin kendi değerlendirmeleri ile paralel olduğunu aktaran Price, “Gerçek şu ki Ortak Kapsamlı Eylem Planının (OKEP) yürürlükte olduğu 2018’de İran’ın nükleer silah elde etme süresi 12 aydı. Mayıs 2018’den yani 4 yıldan bu yana bu süre oldukça kısaldı. Maalesef şu anda artık aylar değil haftalardan hatta daha kısa bir süreden bahsediyoruz.” diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018’de İran nükleer programına yönelik OKEP anlaşmasından çekilmişti.