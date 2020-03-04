ABD: Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çalışacağız

04 Mart 2020

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Trablus'ta bir araya geldi.

Harris, bu görüşmeyi, ABD'nin Libya'da kalıcı ateşkes sağlama çabalarına ve Libyalı tarafların barışçıl diyalog için bir araya gelmesine destek verdiğini teyit etmek için gerçekleştirdiğini belirtti.

Maslahatgüzar ayrıca Büyükelçiliğin, ABD tarafından çıkarılan; "Libya'da barış, güvenlik ve istikrarı tehdit edenlere karşı yaptırım" öngören 13726 sayılı yürütme emrinin uygulanması için İçişleri Bakanı Başağa ile çalışacağını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla Libya yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Kaynak: AA