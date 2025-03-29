ABD' mahkemesi, Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesini durdurdu

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, 25 Mart tarihinde ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınmasının ardından başlattığı hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

Boston Bölge Mahkemesi, Öztürk’ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu.

Dava sonuçlanana kadar sınır dışı edilmeyecek

Öztürk’ün avukatı tarafından mahkemeye sunulan Habeas Corpus dilekçesi kapsamında açılan davada, Yargıç Denise J. Casper dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar Rümeysa Öztürk’ün ABD’den sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti.

Yargıç Casper kararda, "Dava konusu olan dilekçe hakkında bir karar verilinceye kadar mahkemenin yargı yetkisini korumak amacıyla, Mahkeme aksi yönde bir emir vermedikçe ve verinceye kadar dilekçe sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nden çıkarılmayacaktır" ifadesini kullandı.

Kararda, taraflar arasında mahkemenin konu bakımından yargı yetkisine ilişkin açık bir anlaşmazlık bulunduğu vurgulandı. Mahkeme kararında ayrıca, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve hala davası süren aktivist tutuklu Mahmoud Khalil'in hakkındaki karara da atıfta bulunuldu.

Davalıların 1 Nisan'a kadar yanıt vermesi bekleniyor

Bunun yanında mahkeme, davalı listesindeki ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Başkan Vekili Todd Lyons, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) New England Sorumlu Özel Ajan Michael Krol ve Saha Ofisi Direktörü Patricia Hyde'da Öztürk’ün avukatının sunduğu tadil edilmiş dilekçe ve şikayet metnine yanıt vermeleri için süre tanıdı.

Karara göre, davalıların 1 Nisan 2025 Salı günü saat 17:00’ye kadar mahkemeye resmi yanıt vermeleri gerekiyor.

Karar, geçici koruma işlevi görüyor

Öztürk’ün avukatı, söz konusu gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu savunarak, derhal serbest bırakılması ve sınır dışı sürecinin durdurulması talebinde bulunmuştu.

Yargıç Casper’ın kararı, davanın esası hakkında nihai bir hüküm olmasa da, Öztürk’ün yasal süreci tamamlanmadan ülkeden çıkarılmasını engelleyen geçici bir koruma işlevi görüyor.

Ne olmuştu?

Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta yerel saatle 17.15 sıralarında Boston kentinde evinin yakınlarında ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin destekçisi Öztürk'ün "Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğu" iddia edildi.

Öztürk, Mart 2024’te üniversite gazetesine yazılan ortak bir makalede okulun Filistin destekçisi harekete yönelik tutumunu eleştirmişti. Üniversite’nin "Filistin soykırımını kabul etmesi" istenen yazıda, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılarını kesmesi talep edilmişti.