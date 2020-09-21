ABD mahkemesi WeChat'in yasaklanmasını engelledi

21 Eylül 2020

ABD'li yargıç Laurel Beeler, WeChat uygulamasının ABD'deki Çin'li öğrenciler, Çin'de yaşayan ABD'liler ve Çin ile iş yapan ABD'lilerin arasında bulunduğu 19 milyon kişi tarafından her gün kullanıldığını belirterek Trump yönetiminin yasak kararını engelledi.

Mahkeme'nin kararı, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından, "Başkan Trump'ın ulusal güvenlik endişeleri ve bu tehditlere ABD'nin vereceği cevap konusunda hayal kırıklığına uğratıcı olarak değerlendirildi ve WeChat uygulaması kullanıcılarının başka bir uygulama kullanmaya geçebileceğini açıkladı.

WeChat, Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamaların sunduğu hizmetleri tek bit uygulamada birleştiren bir uygulama ve Çin'in günlük hayatında 1 milyarı aşkın kullanıcısıyla önemli bir yer tutuyor.