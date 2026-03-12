ABD merkezli bankadan BAE'deki şubeleri kapatma kararı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilim finans sektörünü de etkilemeye başladı. ABD merkezli Citibank, İran’dan gelebilecek olası misilleme tehditleri nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubelerinin büyük bölümünü geçici olarak kapatma kararı aldı. Banka, güvenlik koşullarındaki gelişmeleri gerekçe gösterirken ülkedeki yalnızca bir şubenin açık kalacağını bildirdi.
Güvenlik gelişmeleri kararın gerekçesi oldu
Citibank tarafından yapılan açıklamada, kararın İran'a yönelik saldırıların ardından bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri nedeniyle alındığı belirtildi.
Açıklamada, bankanın BAE'deki şubelerinden biri hariç tümünün geçici olarak kapatılmasına karar verildiği ifade edildi.
Sepah Bankası saldırıya uğramıştı
Gerilim, İran'ın finans kuruluşlarını da hedef alan saldırıların ardından tırmanmıştı. İran'ın Sepah Bankası, şubelerinden birinin sabaha karşı düzenlenen İsrail-ABD füze saldırısının hedefi olduğunu duyurmuştu.
İran'dan misilleme mesajı
Saldırının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de sert bir açıklama yaparak, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak" ifadelerini kullanmıştı.