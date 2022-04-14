ABD: Moskova kruvazöründe büyük bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz

Ukrayna'nın Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdüğü, Moskova ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus kruvazör gemisinde en az bir patlama olduğunu ve bunun gemide büyük hasara neden olan oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Burada ne olduğundan tam olarak emin değiliz” dedi.



Geminin hala denizde olduğunu ve seyir halinde olduğunu belirten Kirby, “Geminin kendi yolunu çizebildiğini değerlendiriyoruz ve bunu yapıyor. Şimdi daha çok doğuya doğru gittiğini düşünüyoruz. Muhtemelen onarım için Sivastopol'a demirleyeceğini düşünüyoruz, ancak patlamaya tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" dedi.



Gemideki patlamanın Odesa'nın yaklaşık 96 kilometre güneyinde birkaç Rus savaş gemisiyle birlikte olduğunu sırada meydana geldiğini belirten Kirby, "Patlama o kadar büyüktü ki, etrafındaki diğer donanma gemilerinin yardımına gelmeye çalıştığına dair işaretler aldık. Fakat buna ihtiyaç duyulmadı” diye konuştu.

“İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar”

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, Moskova’nın Rusya’nın amiral gemisi olduğunu hatırlatarak, Rusya’nın geminin ağır hasar gördüğünü kabul etmek zorunda kaldığını ifade etti. Sullivan, “İki hikaye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Birinci hikaye, bunun sadece beceriksizlik olduğu, diğeri ise saldırıya uğradıkları yönünde. İkisi de onlar için iyi bir sonuç değil” dedi.

"Mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Moskova kruvazöründe bulunan mühimmat, çıkan yangın sonucu infilak etti. Gemi ciddi şekilde hasar gördü. Tüm mürettebat tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor" ifadelerini kullanılmıştı.

Ukrayna Moskova kruvazörünü vurduğunu açıklamıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich dün akşam yaptığı açıklamada, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.



Odessa Valisi Maksim Marchenko ise, "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi" demişti.

Moskova kruvazörü savaşın ilk günlerinde gündem olmuştu

Moskova kruvazörü, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarında bulunan Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti. Adadaki Ukrayna askerleri teslim olmazken, Rus ordusuna "Cehenneme gidin" çağrısında bulunmuştu.



Rusya'nın Karadeniz Filosunun 186 metre uzunluğundaki amiral gemisi Moskova, 1980'lerin başında hizmete girdi. Sovyet donanmasının Project 1164 Atlant sınıfının önde gelen gemisiyken, ilk önce Slava olarak adlandırıldı. Ancak daha sonra ismi "Moskova" olarak değiştirildi. Savaş gemisinin ana silahları P-1000 Vulkan gemisavar füzeleri olarak biliniyor. 2000 yılında Karadeniz Filosunun amiral gemisi haline gelen kruvazör, 2015 yılında Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri harekatında kilit rol oynamıştı.