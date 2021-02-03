ABD, New START anlaşmasını beş yıllığına uzattı

ABD, Rusya ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (New START) beş yıllığına uzattı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "New START anlaşmasının uzatılması ile Rusya'nın kıtalararası balistik füzeleri, denizaltından fırlatılan balistik füzeleri ve ağır bombardıman uçakları için 5 Şubat 2026'ya kadar doğrulanabilir bir (üst) sınır sağlanmış oluyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile New START nükleer silah anlaşmasını uzatmayı amaçladığını ocak ayında belirtmişti.

5 Şubat'ta süresi dolacak olan mevcut New START anlaşması, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olan ABD ve Rusya'nın yerleştireceği stratejik nükleer savaş başlıklarını her bir ülke için 1,550 adet ile sınırlandırıyor.

NATO, memnuniyetle karşıladı

NATO, ABD ile Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) beş yıl uzatılması kararını memnuniyetle karşıladı.

Kuzey Atlantik Konseyinden yapılan açıklamada, NATO'nun kararı desteklediği belirtilerek "NATO müttefikleri, Yeni START anlaşmasının uluslararası istikrara katkı sunacağını düşünmektedir." ifadesine yer verildi.

Müttefiklerin mevcut silahsızlanma, silahların kontrolü ve silahların yayılmasını önleme anlaşmaları ile taahhütlerini devam ettirmeye kararlı oldukları vurgulanan açıklamada, NATO üyelerinin silahların kontrolüne yönelik yeni müzakereleri de desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Müttefikler anlaşmanın uzatılmasını, nükleer tehditler ile stratejik istikrara yönelik yeni sınamaları ele alacak çabaların sonu değil, başlangıcı olarak görmektedir." ifadesi yer aldı.

Rusya'nın ortaya koyduğu sınamalara karşı NATO'nun duruşunu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Rusya'nın saldırgan eylemlerine karşı müttefiklerin yakın istişare halinde çalışacakları vurgulandı.

Putin, 29 Ocak'ta imzalamıştı

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. 5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

ABD'de başkanlığa Joe Biden'ın gelmesinden sonra yeni yönetim anlaşmayı 5 yıl uzatma teklifinde bulunmayı planladığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de uzatma kararını 29 Ocak'ta imzalamıştı.