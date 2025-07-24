ABD nüfus artışında tehlike sinyali: Doğurganlık oranı tarihi dipte

ABD'de doğurganlık oranı, 2024 yılında tarihinin en düşük seviyesine geriledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan verilere göre, 2023’te kadın başına 1,62 olan doğurganlık oranı, 2024’te 1,59’a düştü. Bu rakam, ülkede doğurganlık istatistiklerinin tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ölçülen en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, bu oranların özellikle uzun vadeli nüfus projeksiyonları açısından önem taşıdığını vurgulasa da, panik yapılmasına gerek olmadığını belirtiyor.

Colorado Boulder Üniversitesi’nden nüfus bilimci Leslie Root, doğurganlık oranındaki bu düşüşe rağmen, “ABD nüfusu halen artış gösteriyor ve ölümden daha fazla doğum gerçekleşiyor.” diyerek mevcut durumun kriz boyutunda olmadığını ifade etti.

Nüfusun yenilenmesi için eşik 2,1

Demografi uzmanlarına göre, bir ülkenin nüfusunun kendini koruyabilmesi için doğurganlık oranının kadın başına en az 2,1 olması gerekiyor. Ancak ABD’nin 1,59 seviyesine gerilemesi, göçmen politikaları, yaşlanan nüfus ve işgücü dinamikleri gibi alanlarda uzun vadeli stratejilerin yeniden ele alınmasını zorunlu kılabilir.

1960’lı yılların başında ABD’de doğurganlık oranı kadın başına 3,5 seviyesindeyken, son 60 yılda bu rakam neredeyse yarıdan fazla azaldı. Pandemi sonrası ekonomik belirsizlikler, yaşam maliyetlerinin artışı, kariyer planlaması ve aile yapısındaki dönüşüm gibi faktörlerin doğurganlık kararlarını etkilediği düşünülüyor.