ABD onay verdi: Japonya'ya 3,64 milyar dolarlık uçaksavar füzesi satışı

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Japonya'ya 3,64 milyar dolar değerinde uçaksavar füzeleri ve askeri ekipman satışı için onay verdiği bildirildi.

Bu kapsamda, Japonya'ya toplam değeri 3,64 milyar doları bulan "AIM-120D-3" ve "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze ve buna bağlı askeri ekipmanlar gönderilecek.

Japonya tehditlere karşı savunmasını artıracak

Açıklamada, satış onayına ilişkin bilginin Kongre'ye iletildiği ve bu satışın Japonya'nın mevcut ve olası tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağı belirtildi.