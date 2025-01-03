ABD onay verdi: Japonya'ya 3,64 milyar dolarlık uçaksavar füzesi satışı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 3,64 milyar dolar değerinde uçaksavar füzeleri ve ilgili askeri ekipman satışını onayladı. Açıklamada satışın, Japonya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı bilgisi verildi.
Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Japonya'ya 3,64 milyar dolar değerinde uçaksavar füzeleri ve askeri ekipman satışı için onay verdiği bildirildi.
Bu kapsamda, Japonya'ya toplam değeri 3,64 milyar doları bulan "AIM-120D-3" ve "AIM-120C-8" Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze ve buna bağlı askeri ekipmanlar gönderilecek.
Japonya tehditlere karşı savunmasını artıracak
Açıklamada, satış onayına ilişkin bilginin Kongre'ye iletildiği ve bu satışın Japonya'nın mevcut ve olası tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağı belirtildi.