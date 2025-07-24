ABD onayladı! Ukrayna'ya 322 milyon dolarlık yeni silah paketi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Kiev'e yönelik yeni bir silah satışını onayladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmak ve zırhlı savaş araçları temin etmek amacıyla 322 milyon dolarlık askeri teçhizat satışına yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

172 milyon dolar tahsis edildi

Kongre'ye gönderilen bildirime göre, söz konusu satış kapsamında ABD yapımı zırhlı araçların temini, bakımı, onarımı ve modernizasyonu için 150 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Karadan havaya füze sistemleri için ise 172 milyon dolar tahsis edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'ya silah gönderimi konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Trump, ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını belirtmişti.

Askeri yardım konteynerleri hazırlanacak

Rutte ise toplantıda yaptığı değerlendirmede, "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.