ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Menbiç'ten çekildi
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Menbiç'ten çekildiğini duyurdu.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Menbiç'ten çekildiğini duyurdu. (AA)
Rusya: Suriye hükümet güçleri Menbiç'te kontrolü sağladı
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye hükümet güçleri, Menbiç ve yakınındaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladı" dendi.
Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde hükümet güçleri ile Türk ordusunun kesişim hattında devriye faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.
Sputnik'te yer alan habere göre, "Rus askeri polisi, Menbiç'in kuzeybatı sınırında Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki kesişim hattında devriye faaliyetlerini sürdürüyor" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Menbiç'teki durum konusunda Türk ordusuyla işbirliği yaptığını vurguladı.