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ABD ordusu: 110 geminin rotası değiştirildi

ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 110 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi.

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ABD ordusu: 110 geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin "İran'a karşı ablukasının uygulanmasına devam edildiği" belirtilerek, bugün itibarıyla ABD güçlerinin 110 ticari geminin rotasını değiştirdiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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